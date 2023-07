Morta l’attrice di Beautiful Andrea Evans | aveva 66 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023)di cancro il 9 luglio a soli 66. Il suo volto è diventato amato e noto per tantissimi fan nei ruoli di Tina Lord Roberts nella serie Una vita da vivere dal 1979 al 2011 e in quello di Tawny Moore, madre di Amber in. A dare la triste notizia della scomparsa un portavoce della stessa attrice con una dichiarazione inviata al giornale Today.com.era una star delle soap opera, carriera inizia nel 1979 con Una vita da vivere, ha interpretato diversi ruoli da protagonista per esemprio in(nel biennio 1999-2000 e in seguito nel 2011) e ancora in The Young and the Restless (dal 1983 al 1984) con il ruolo di Patti Weaver. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.