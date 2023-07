Acclamato da un pubblico multigenerazionale,sta animando la calda stagione dei live con ... tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti `L'Allegria, Aprile ...... ecco il video di Evviva! Acclamato da un pubblico multigenerazionale,è pronto ad animare ... tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti, L'Allegria, Aprile ...Gianni: 'nel mio tour canzoni che non possono mancare' La musica di Gianniapre davverole porte. Mai canzone più azzeccata per il cantante ed ex co - conduttore dell'ultimo ...

Morandi, tutte le tappe del ‘Go! Gianni Go! Estate 2023’ Globalist.it

Un mito intramontabile. Dopo il grandissimo successo del `Go Gianni Go! Morandi nei Palasport´ e l'indimenticabile partecipazione a `Italia Loves Romagna il tour estivo ...Pubblico multigenerazionale per il tour il Go Gianni Go! Milano, 11 lug. (askanews) - Dopo il grandissimo successo del Go Gianni Go! Morandi nei palasport e l'indimenticabile partecipazione ...