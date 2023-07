Montaruli | grave che la sinistra detti la linea ai direttori

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 luglio 2023) "Non spetta ai parlamentari, tanto meno alla commissione di Vigilanza, decidere le linee editoriali deiRai né il taglio dei servizi giornalistici. Chiunque si addentri in questo campo compie una violazionedella libertà del giornalista e dell'autonomia editoriale dei". Lo afferma il vicepresidente di Fratelli d'Italia in commissione Vigilanza Rai, Augusta: "Non vorremmo che l'attacco delle opposizioni verso il direttore di Rainews diventi uno scomposto tentativo di provare a condizionare un professionista e mettergli il bavaglio". Il caso è esploso nelle ultime ore. "Nei giorni scorsi una collega ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per RaiNews.it relativo al 'caso La Russa jr' e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci. Lo ha fatto perché ...