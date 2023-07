Monsignor Agostino Marchetto | il cardinale che dall' altare indicava la retta via ai camionisti

E' accaduto, per esempio, quandoMarchetto si è ritrovato, nel 2009, a sottolineare l"importanza delle strade, ma anche di altre infrastrutture prime fra tutte le reti ferroviarie, ...E' accaduto, per esempio, quandoMarchetto si è ritrovato, nel 2009, a sottolineare l"importanza delle strade, ma anche di altre infrastrutture prime fra tutte le reti ferroviarie, ...Biagio è qui, nell'affetto e nelle parole dell'arcivescovo,Corrado Lorefice, alla ... Dice, seduto a pochi metri da quel sorriso: "Biagio era davvero un fratello per me. Stava ...

Mons. Agostino Marchetto nominato cardinale: l'annuncio del Papa a margine dell'Angelus VicenzaToday

Tiziana Campisi – Città del Vaticano Il suo motto sarà quello già scelto come vescovo, “In Illo uno unum”, parole che Sant’Agostino ha pronunciato in un sermone, l’Esposizione sul Salmo 127, per spieg ...Tra i i 21 nuovi cardinali che oggi Papa Francesco ha annunciato di avere scelto ci sono due veneti. Sono il vicentino Mons. Agostino Marchetto, nunzio apostolico nato a Vicenza, ed il ...