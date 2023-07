Molestò 500 ginnaste negli Usa | accoltellato in carcere l’ex medico della nazionale Larry Nassar

(Di martedì 11 luglio 2023)di ginnastica Usa, è statonella prigione federale di Coleman, in Florida. Si parla di una decina di coltellate, due al collo, due alla schiena e le altre sul petto. L’uomo sta scontando la sua pena per gli abusi sessuali che ha perpetrato a oltre 500 atletefederazione americana, di cui 150 che lo avevano denunciato pubblicamente. Oltre alla condanna per materiale pedo pornografico. Stando a quanto si apprende, al momento non sarebbe in pericolo di vita.è entrato nelle cronache perché, secondo le testimonianze delle vittime, ha molestato per oltre 20 anni centinaia di ragazze, spesso grazie alla copertura di allenatori e collaboratori. Tra le donne abusate ...

L'uomo sta scontando la sua pena per gli abusi sessuali che ha perpetrato a oltreatlete della federazione americana, di cui 150 che lo avevano denunciato pubblicamente. Oltre alla condanna per ...Nel corso della settimana, come detto, sono state oltrele persone identificate, con l'obiettivo di contrastare le attività illecite e tutelare quanti si muovono in treno. Durante l'attività, i ...Sta succedendo inoltre nella più grande città al voto non in un Comune diabitanti: stanno rubando il voto a migliaia di persone'. L'amministrazione di Palermo invia gli atti in procura. 'In ...