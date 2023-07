Miura non si ferma | rinnovo di contratto a 56 anni!

Incredibile ma vero Kazusmetterà di giocare anche quando sta per spegnere 57 candeline. Il giapponese, ex centravanti del Genoa, tornato in Europa per indossare la maglia dell'União Desportiva Oliveirense, club di ...Tra incastri rashomoniani, Kore - eda costruisce un mosaico di colpe vere e presunte, didetti, ... Min Tanaka, Arisa Nakano, Tokio Emoto, Tomokazu- durata 123' Vincitore della Palma d'oro ...Così Don Antonio, il capocomico, si rivolge a Camille: "Tusei fatta per ciò che chiamiamo la ... sott., it.) Regia : Ryusuke Hamaguchi Con : Hidetoshi Nishijima, Toko, Masaki Okada, Reika ...

Genoa, l'ex Miura non molla: a 56 anni giocherà ancora in Serie B ... Telenord.it

L'attaccante giapponese, tornato in Europa lo scorso gennaio, scenderà ancora in campo nella prossima stagione ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...