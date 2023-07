Minturno Grave perdita d’acqua a Santa Maria Infante | Acqualatina provvede alla riparazione

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 11 luglio 2023)– I tecnici di, facendo fatica a nascondere il loro imbarazzo, sarebbero entrati in azione già domenica quando la notizia con il relativo contributo di interviste e le inverosimili immagini è stata pubblicata su questo portale. L’accesso – come si definisce in gergo – è stato rinviato poi di 48 ore nella giornata L'articolo Temporeale Quotidiano.