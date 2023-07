Minore fermato per tentato omicidio

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) : Grave lite si trasforma in tragedia nella zona di Marechiaro Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto ungravemente indiziato deldi un uomo avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marechiaro. In particolare, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, ilavrebbe colpito con due fendenti la vittima, tuttora ricoverata in prognosi riservata Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, dall’UPG e dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena hanno consentito di identificare e fermare il probabile autore. Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto ...