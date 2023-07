Ministro Fitto siamo sicuri che sul Pnrr vada tutto bene | giusto? Slitta anche la quarta rata da sedici miliardi di euro | Ue | senza fatti concreti niente soldi

Leggi su noinotizie

(Di martedì 11 luglio 2023) Nessuno vuole che ilsi risolva in un buco nell’acqua per l’Italia. Questa premessa è doverosa. Non ci si sottrae, da qui, a questa premessa. IlRaffaele, pugliese, fra i più importanti ministri di questo governo per le deleghe a lui affidate, ha voluto rivedere quello che era il percorso avviato prima per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Si è impiegato inevitabilmente del tempo, per rivedere la pianificazione. Si è perso tempo, secondo alcune versioni. Ora, dall’Unionepea, arriva un’altra ovvia considerazione: la, dadi. Verosimilmente al 2024. Per un motivo semplice:progetti...