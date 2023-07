(Di martedì 11 luglio 2023) Il gup dihaa 8 anni di reclusione Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone,dopo un'aggressione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso. Nel procedimento con rito abbreviato il giudice ha accolto la richiesta del pm capitolino Gennaro Varone nei confronti dell'uomo, accusato di omicidio preterintenzionale. Abidi, che ha precedenti per rapina, era stato fermato in Francia alcuni giorni dopo il delitto e riconsegnato all'Italia su mandato di arresto europeo chiesto dai magistrati della procura di. A individuare ilerano stati i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino. Il ministro ...

Militare ucciso a Roma, 33enne condannato dal gup a 8 anni AGI - Agenzia Italia

Mohamed Abidi, tunisino di 33 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale. Il processo si è svolto con rito abbreviato ...Il caporalmaggiore Lucente Pipitone è morto dopo un'aggressione subita nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso ...