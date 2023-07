Milinkovic-Savic non basta | l’Arabia Saudita studia il doppio colpo in Serie A

Le ultime sulla trattativa col GalatasaraySono giorni concitati in casa Lazio, vista l'imminente partenza di Sergej, direzione Arabia Saudita. Come raccontato dalla nostra ......Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sui due calciatore del Napoli in scadenza di contratto 'Il primo è considerato da Sarri la scelta ideale per sostituire, ma se ...Dopo Sergejla Juventus rischia di veder sfumare un altro colpo a causa dell'Arabia Saudita, che nel frattmepo sta cercando di convincere anche Paul Pogba a lasciare il vecchio continente. ...

Lucas Torreira è il regista che la Lazio di Sarri sta cercando per rinforzare il centrocampo. Le ultime sulla trattativa col Galatasaray ...Secondo la Gazzetta, sul taccuino di Giuntoli anche Kessie Sfumato Milinkovic-Savic, il direttore sportivo Giuntoli starebbe pensando a diversi profili per la mediana. Secondo quanto riporta l’edizion ...