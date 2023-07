Milano | ragazza denuncia figlio La Russa | versione confermata davanti ai pm 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) - Per tre ore la presunta vittima ha "sostanzialmente confermato" quantoto lo scorso 29 giugno, a quasi 40 giorni dalla serata in cui, in un locale di via Merlo di, incontra per caso l'ex compagno di liceo. La giovane è in compagnia di un'amica - e a loro si unisce un'altra-, la 22enne beve due drink poi il buio. La mattina del 19 maggio scorso si sveglia nel letto di Leonardo e "mi conferma che sia lui e sia il suo amico Nico" - identificato ma non indagato - "avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa" scrive nellae sostanzialmente confermaai pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella e al capo della squadra Mobile Marco Calì. E' in una chat con l'amica con cui raggiunge il locale che di fatto viene ricostruita la serata e la possibilità di ...