(Di martedì 11 luglio 2023) commenta Ala giunta comunale ha deciso loal traffico privato nella zona del cosiddetto '' a partire dall'inizio del. Niente più, dunque, tra Via Monte ...

Il drammatico incendio avvenuto in un centro per anziani acostato la vita a sei persone, ha portato prepotentemente al centro dell'attenzione la ...titolo "Il Servizio sanitario nazionale ...Sono alcuni dei dati contenuti nel 33esimo Rapporto annuale 'Produttiva', realizzatoServizio studi statistica e programmazione della Camera di commercio diMonza Brianza Lodi. ...17 al 27 luglio il Festival di Cannes "arriva" a Roma,, Torino, Bologna e Firenze, nel senso che i film della manifestazione cinematografica francese verranno proiettati in alcune sale ...

Milano, dal 2024 stop alle auto nel "Quadrilatero della moda" TGCOM

Dal 30 ottobre aumenta il ticket di ingresso nella ztl del centro storico: da 5 a 7,50 euro. I residenti potranno entrare liberamente nei fine settimana ma esauriti i 40 pass gratuiti annuali dal lune ...Dalla Fondazione Luigi Rovati al Faloria Mountain Spa Resort, Flaviano Capriotti è un nome di riferimento nel settore dell’hospitality ...