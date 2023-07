Milano | 43enne gambizzato davanti a un bar | i carabinieri arrestano tre persone residenti nel legnanese Il video dell’agguato

(Di martedì 11 luglio 2023) Nella mattina dell’11 luglio, idi Legnano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di tre, tutte italiane enel, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di lesioni personali aggravate dall’uso di arma da fuoco. Secondo gli inquirenti i tre avrebbero organizzato ed eseguito il ferimento di undel posto, nella notte tra il 20 e 21 maggio scorso, nei pressi di un bar di piazza Mazzini a Dairago (in provincia di). La vittima era stata ferita alla gamba da un colpo di arma da fuoco, esploso contro di lui da un soggetto che l’aveva sorpreso alle spalle, mentre, uscito dal bar, si stava recando verso la propria auto insieme alla propria compagna. Le ...

