Milan | Vranckx non viene riscattato | “Un’esperienza indimenticabile | grazie”

Milan, Vranckx saluta: “Esperienza indimenticabile. Grazie a tutti” Pianeta Milan

Aster Vranckx saluta il Milan, il belga classe 2002 non è stato riscattato dai rossoneri e fa ritorno al Wolfsburg in attesa di evoluzioni sul suo futuro. Intanto, il centrocampista ...Vranckx saluta il Milan: «Un’esperienza indimenticabile». Le parole sui social del centrocampista belga che lascia i rossoneri Aster Vranckx non è stato riscattato dal Milan e ha fatto ritorno al Wolf ...