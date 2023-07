Milan | tutto fatto per Pulisic | affare da 20 milioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023)per il trasferimento di Christianal: domani sarà in Italia per le visite mediche, giovedì in gruppo Ilè pronto a chiudere con il Chelsea per Christian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, trovata l'intesa attorno ai 20. Domani per le 9.30 il calciatore sarà ao per fare le visite mediche e firmare con i rossoneri. Giovedì l'americano si unirà ai compagni per fare il suo primo allenamento in gruppo.