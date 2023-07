... "non giocherà in Italia" Alvaro Morata si allontana dal. L'attaccante spagnolo è uno dei nomi caldi per il reparto avanzato rossonero, ma per ora la trattativa non si, come confermato ......della Serie A e punta alla Lega Channel in tv visto che la questione diritti tv non si. ... Napoli, Inter o). Parte la radio della Serie A con un palinsesto studiato ad hoc. Mentre la Rai ...Adesso Onana') e sulle mosse in entrata del('Tonalitutti i colpi, subito Pulisic poi altri tre'). Il 'Corriere dello Sport' apre a propria volta con un titolo sul mercato della ...

Milan, si sblocca la trattativa per l’attaccante: assist dalla Premier Calciomercatonews.com

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni della conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Milan: buon carisma e tanta ambizione ...Gustav Isaksen è entrato in orbita Milan. L’esterno destro danese del Midtjylland sta scalando le preferenze. Una volta chiuso per Pulisic, capace di giocare in più ruoli, i rossoneri vogliono un este ...