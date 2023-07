Milan | rilancio per Reijnders | Pioli aspetta Chukwueze

(Di martedì 11 luglio 2023) Il nuovoè in fase di costruzione grazie al tesoretto ricavato dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle ed ha messo a segno i primi colpi, in particolare quello di Ruben Loftus-Cheek. La prima scelta per il centrocampo sembra esser rappresentata da Tijjani, anche se la dirigenza rossonera deve trovare l’accordo con l’AZ L'articolo proviene da Il Difforme.

Commenta per primo Ilnon molla Tijjani Reijnders. Dopo il no dell'Az Alkmaar, che la scorsa settimana ha rifiutato ... Secondo quanto appreso da Calciomercato.com ilsarà di 19 milioni di ...... tutto fatto per il trasferimento alCome scrive Gianluca di Marzio, ilè pronto ad ... è arrivato ildall'Arabia Saudita per Paul Pogba. Si parla di 150 milioni in tre anni. Su di ......- legato al Valencia fino a giugno 2024 e per questo motivo divenuto un obiettivo per il, ma ... Servirà un, anche per assecondare il desiderio del calciatore che, al netto di parole che ...

Il Milan rilancia per Reijnders: affare da 24 milioni di euro totali - Sportmediaset Sport Mediaset

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il Milan ha presentato una nuova offerta all’Az per Tijjani Reijnders: 20 milioni più 5 di bonus. È pr ...Il Milan non molla Tijjani Reijnders. Dopo il no dell'Az Alkmaar, che la scorsa settimana ha rifiutato una proposta da 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus, Moncada e Furlani stanno lavorando a ...