Milan | pronta una nuova offerta per Reijnders

Dopo Marcelo Brozovic la pioggia di petrodollari provenienti dall'Arabia Saudita èa sedurre anche Sergej Milinkovic. Il centrocampista serbo è a un passo dall'Al Hilal, che ha ... il...nuova offerta per Reijnders. Bologna su Ballo - Touré Attacco ma non solo, perché ilcontinua a insistere per Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese vuole i rossoneri, ma non c'è ...Così in casa Juve si cerca anche altro, con una pista che èa scaldarsi e di cui si è ... dal Napoli all'Inter e al. Contatti e sondaggi già effettuati, nei prossimi giorni i dialoghi ...

Milan, proposto Taremi. Pronta nuova offerta per Reijnders Sky Sport

CALCIOMERCATO - Reijnders è l'obiettivo più concreto dei rossoneri: la richiesta è di 25 milioni, mentre da Milano non si sono mai spinti oltre i 20.Christian Pulisic al Milan è un'operazione pronta a chiudersi una volta per tutte. L'accordo per il trasferimento in rossonero del centrocampista statunitense è già stato trovato da qualche giorno con ...