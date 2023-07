Milan | per l’attacco viva anche la pista Taremi con il Porto

(Di martedì 11 luglio 2023) Non solo Gianluca Scamacca del West Ham. Ilsta monitorandoMehdidel. Ecco la situazione Non solo Gianluca Scamacca del West Ham. Ilsta monitorandoMehdidel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i lusitani chiedono circa 25 milioni di euro, prezzo che i rossoneri considerano decisamente eccessivo. Il clubese sta però continuando ad avere colloqui con l’intermediario Jorge Mendes, per abbassare le pretese deighesi.

Milan, proposto Taremi. Pronta nuova offerta per Reijnders Sky Sport

In attesa che domani Pulisic sbarchi a Malpensa, il Milan sta cercando di chiudere anche per Reijnders con l’Az Alkmaar. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è regalare ...CALCIOMERCATO - Milan alle grandi manovre: dopo aver raggiunto l'accordo decisivo con Christian Pulisic, i fari tornano a spostarsi sul reparto di metà campo ...