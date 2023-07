Milan | Loftus-Cheek | «Qui un sostegno incredibile | su Pulisic…»

(Di martedì 11 luglio 2023) Le parole di Ruben, centrocampista inglese ex Chelsea, alla presentazione con il. I dettagli Rubenha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il. PAROLE – «Ricordi di-Chelsea? In quella partita fu per noi uno stupore sentire quel rumore nello stadio, tutti fischiavano e ildei fan era veramente straordinario, non lo avevo mai visto fino a quel momento. Una grande emozione anche per noi giocatori. Pulisic arriverà domani. Ci siamo già sentiti, ci darà una grande mano». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24

