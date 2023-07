Milan | il nuovo ruolo di Stefano Pioli | più responsabilità

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilprepara la nuova stagione:avrà maggioreper disegnare una squadra dal profilo più europea Nella giornata di ieri ilsi è ritrovato per iniziare a preparare la nuova stagione: prima la tournée negli USA, poi l’inizio della Serie A, fissato per metà agosto., come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con ilda coach più responsabilizzato sul campo e sul mercato, studia ile la idee chiare. Vuole una squadra più a sua immagine: fisica, europea, tecnica e intensa. Per questo motivo, la ricerca sul mercato delva su determinati obiettivi.vuole giocare con la difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3, la ...

Ilprepara la nuova stagione: Stefano Pioli avrà maggiore responsabilità per disegnare una squadra dal profilo più europea Nella giornata di ieri ilsi è ritrovato per iniziare a preparare la nuova stagione: prima la tournée negli USA, poi l'inizio della Serie A, fissato per metà agosto. Pioli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con ...Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport , il ventiseienne centrocampista e ilnon ...è una vecchia conoscenza di Rudi Garcia che lo ha allenato a Lione e lo gradirebbe per il suo...Ormai è chiaro: ilsta dicambiando pelle. E lo sta facendo con una determinazione e un'avventatezza che non possono lasciare indifferenti. Nel solco degli importanti cambiamenti societari e tecnici che ...

Video raduno Milan, il nuovo coro degli ultrà per la sconfitta dell'Inter a Istanbul La Gazzetta dello Sport

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, in attesa di accogliere eventuali nuovi acquisti, potrebbe cambiare uno dei suoi sponsor.Il Milan e Charles De Ketelaere potrebbero essere già ai saluti: Pioli scarica il belga, alla ricerca di una nuova sistemazione ...