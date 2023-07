“Mi sono affacciata alla vita da zoppa” | Ornella Muti racconta il dramma della sua infanzia

Leggi su newstv

(Di martedì 11 luglio 2023)hato in un’intervista rilasciata a Oggi ilvissuto nell’: “Mida”. Attrice di talento, bellezza particolare, e volto affermatosi anche a livello internazionalesi èta in un’intervista inedita rilasciata al magazine Oggi. L’attrice, oggi 68enne, ha ripercorso alcuni momenti salientisua carriera, ma anche del vissuto personale e non ha esitato are dettagli inediti. Il magazine ha riservato all’iconica diva del cinema italiano la copertina, cheha condiviso con la figlia Naike, avuta molto giovane e in un ...