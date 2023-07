Mi-Me di Bonate Sopra diventa “Azienda Bike Friendly” | è la prima impresa manifatturiera in Italia

(Di martedì 11 luglio 2023). Mi-Me diha ottenuto la certificazione “” attribuita dalla FIAB, Federazionena ambiente e bicicletta, a sua volta aderente alla European Cyclist Federation. La certificazione riconosce ufficialmente le aziende che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della bicicletta. Ideata da un consorzio di 16 partners europei, la certificazione consente alle aziende di misurarsi con l’unico standard europeo volontario per le sedi lavorative. Mi-Me è laina recepire questo standard, che ha cominciato a diffondersi sul territorio ...

Festa Alpina dal 28 giugno al 9 luglio in viale Papa Giovanni XXIII, 20, all'area feste. "Ora dopo un lungo periodo che la pandemia ci ha tolto, ci ritroviamo nuovamente ad apprezzare ...Festa Alpina dal 28 giugno al 9 luglio in viale Papa Giovanni XXIII, 20, all'area feste. "Ora dopo un lungo periodo che la pandemia ci ha tolto, ci ritroviamo nuovamente ad apprezzare ...È stato rinnovato, con un significativo incremento, il premio di risultato della Locatelli Autoservizi didi. L'accordo è stato siglato tra azienda e rappresentanti di Filt - Cgil, Fit - Cisl e Faisa - Cisal. Da 900 euro si sale a 1.100 euro "Da 900 euro si sale a 1.100 a target, cioè in ...

Santuario della Madonna delle Ghiaie di Bonate - Bonate Sopra ... Una Vox

Centinaia di ragazzi hanno preso parte alla grande festa di A tutto sport a Bonate Sopra. Il servizio di Monica Armeli - Bergamo Tv.Annuncio vendita Suzuki V-Strom 650 XT (2021 - 23) usata a Bonate Sopra, Bergamo - 9205392 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...