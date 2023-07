MG EX4 | una elettrica estrema a Goodwood

MGsportiva elettrica estrema, che la Casa di proprietà del Gruppo cinese Saic Motor . Sarà presebtata al Festival of Speed di Goodwood il pronto il 13 luglio. MG, potenza da vendere Il ...Dopo la Cyberster e la MG4 XPower , la MG ha svelato i teaser della terza novità che debutterà al Goodwood Festival of Speed 2023 . Si tratta dellaone - off che porta all'estremo le caratteristiche della nuova versione sportiva della crossover elettrica MG4 XPower. Omaggio alla Metro 6R4 . La Casa, oggi di proprietà della cinese Saic, ......km La chicca della MG4 EV XPower è il bloccaggio del differenziale elettronico super XDS per...dinamica di marcia alle strade europee in vista del debutto a Goodwood dove debutta poi il concept

MG EX4 Concept: in anteprima a Goodwood Automobilismo.it

Il Festival of Speed di Goodwood è pronto a stupire gli appassionati di auto di tutto il mondo con il suo evento annuale che promette emozioni e innovazione. Tra le novità più attese di quest’anno c’è ...Per celebrare il 40° anniversario della Metro 6R4, MG ha concepito la concept EX4, un modello sportivo ad alte prestazioni completamente elettrico. I suoi numeri 435 CV e 600 Nm di coppia ...