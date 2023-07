"Dobbiamo tenere conto dell'impatto economico e sociale di tutto ciò che facciamo, e forse non lo abbiamo fatto abbastanza", ha aggiuntoosservando come il voto di mercoledì sia "un esercizio ...... ricordiamoci le posizioni di Giorgia Meloni prima che diventasse presidente del Consiglio... come hanno più volte dimostrato le presidenti Robertae Ursula Von der Layen, ma che cosa ...... intende focalizzare la prossima campagna elettorale per le elezioni europee nel 2024rischio ... la presidente del Parlamento europeo Roberta, i copresidenti del Gruppo Verde/ALE Terry ...

Metsola, sul clima non andare oltre sostegno dei cittadini Agenzia ANSA

I legislatori dovrebbero evitare di oltrepassare la "linea invisibile" tra le ambiziose politiche verdi e il sostegno dei cittadini per i cambiamenti imposti alle loro vite. (ANSA) ...Sul clima, i legislatori dovrebbero evitare di oltrepassare la "linea invisibile" tra le ambiziose politiche verdi e il sostegno dei cittadini per i cambiamenti imposti alle loro vite. E' quanto spieg ...