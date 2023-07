Metsola | 100 giorni dall' arresto in Russia del giornalista Gershkovich Solidarietà da Parlamento Ue

ha anche ricordato igiorni della "detenzione illegale" del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich in Russia, chiedendone l'immediata liberazione, e le 300 settimane ...Alla presenza di oltregiffoner, il team ha illustrato le varie sezioni del programma, ... in apertura il videomessaggio del presidente del Parlamento Europeo Roberta; a seguire Anna ...19.05 Ue,: urgente legge migrazione "Dobbiamo agire in materia di migrazione. E' urgente. La scorsa settimana il cimitero del Mediterraneo è costato la vita ad altre 300 persone,molte non saranno mai ...

Metsola: 100 giorni dall'arresto in Russia del giornalista ... QUOTIDIANO NAZIONALE

"Sono 100 giorni dalla detenzione illegale in Russia del reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Ancora una volta ribadisco la nostra solidarietà, il nostro sostegno e la nostra determinazi ...