Meteo | le previsioni in Campania per martedì 11 luglio 2023

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,11. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4793m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4779m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte ...

Grande caldo e afa, l'anticiclone africano Cerbero infuoca l'Italia, attenzione però a ciò che potrebbe accadere a metà settimana, dicono gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Nei prossimi giorni, ...8) Prima di metterti in viaggio, consulta lee preparati in anticipo. 9) Sapevi che le donne, le persone anziane e i bambini sono più soggetti alle ondate di calore Proteggile dai ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 11 luglio 2023 Bel tempo ovunque per gran parte della giornata con qualche annuvolamento costiero dalla sera, ...

Meteo: WEEKEND, ci sono novità nelle PREVISIONI per Sabato 15 e Domenica 16 Luglio, la Tendenza iLMeteo.it

L'ondata di calore di questi giorni ci fa tornare all'incubo dell'estate torrida del 2022. Ma gli esperti sembrano rassicurare: "Non sarà come l'anno scorso". Sono i metereologi a commentare l'arrivo ...L’alta pressione stringe l’isola con temperature elevate e bollino giallo a Palermo, Catania e Messina come indicato dal nuovo avviso della protezione civile. Massime comprese tra 31 e 37 gradi ...