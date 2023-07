Meta | secondo manager Australia ancora nessun fact-checking su Threads

(Di martedì 11 luglio 2023) Sidney 11 lug. (Adnkronos/Dpa) - Un rappresentante di, la società madre di Facebook, ha detto a una commissione parlamentare inche la societànon sapeva quando sarebbe stata in grado di avviare un servizio disulla nuova piattaforma di social media di. Il capo delle politiche pubbliche diin, Josh Machin, è apparso oggi a Canberra davanti a una commissione parlamentare che esaminava le interferenze straniere attraverso i social media. Il comitato vuole valutare come le elezionine e le agenzie governative possano essere salvaguardate dalle minacce online. Machin ha detto al comitato che le stesse politiche di moderazione dei contenuti applicate ...

Mentre ilha tra gli aspetti più innovativi il servizio di autenticazione per i capi di maggior valore". Queste piattaforme restituiscono valore a indumenti che non ne avrebbero avuto: "Già ...i calcoli, il nuovo cashback restituirà il 60% delle imposte al 50% più povero della popolazione, contribuendo a ridurre le disuguaglianze anche nel caso di un aumento del costo dei beni ...La situazione è peggiorata drasticamente con il Covid: durante illockdown tornavo a casa e piangevo senza motivo, mi sentivo tristissima anche se non c'era alcuna ragione per esserlo. Capii ...

Ultimo'ora: Meta: secondo manager Australia ancora nessun fact ... La Svolta

Sidney 11 lug. (Adnkronos/Dpa) – Un rappresentante di Meta, la società madre di Facebook, ha detto a una commissione parlamentare in Australia che la società ancora non sapeva quando sarebbe stata in ...Doloroso incidente per Stefanos Tsitsipas nella conferenza stampa dopo il match perso contro Eubanks a Wimbledon: il tennista greco sbotta contro gli ...