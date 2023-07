Messi | la maglia della finale dei Mondiali finisce al museo

Si tratta infatti di una delle ultime maglie indossate da Lionelcon ladell'Argentina , sicuramente la più ...Tre mesi dopo l'apertura della mostra della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, il museo Fifa ha aggiunto un oggetto molto speciale alla sua collezione: una delle ultime maglie indossate da Lionel. Tutti gli oggetti della mostra sono stati raccolti dal team del Museo Fifa durante la Coppa del Mondo in Qatar. La mostra è completata da un'illustrazione che mette in luce grandi momenti e ...E gli uomini mercato si sono giàampiamente al lavoro per consegnare ad Inzaghi due estremi difensori di livello che possano contendersi lada titolare. Yann Sommer (LaPresse) - ...

Messi, la maglia della finale dei Mondiali finisce a Zurigo Corriere dello Sport

La divisa indossata dall'argentino nel match con la Francia che ha assegnato l'ultima Coppa del Mondo è diventata un cimelio esposto a Zurigo ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Tre mesi dopo l'apertura della mostra della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, il museo Fifa ha aggiunto un oggetto molto speciale alla sua collezione: una delle ultime ...