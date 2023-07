Mercato spostato in via Delcogliano | Ambrosone | “Accontentate le richieste dei cittadini”

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSopralluogo questa mattina del sindaco di Benevento Clemente Mastella l’assessore comunale Luigialdi viadopo lo spostamento effettivo, sino al termine dei lavori rientranti nell’ambito dei Pics. Infatti da piazza Cardinal Pacca c’è stato lo spostamento temporaneo a causa dei lavori sugli scavi trovati in piazza e la creazione di un info point da realizzare sempre nella piazza. Presente questa mattina anche la consigliera comunale Adele De Mercurio. Il primo cittadino ha sposato l’idea dell’amministrazione che spera possa essere vincente: “Speriamo che trovi il conforto dei consumatori. Poi sceglieranno gli esercenti al termine dei lavori in piazza Cardinal Pacca se restare qui a Pacevecchia o tornare a piazza Santa Maria. Forse sarebbe preferibile qui”. Soddisfatto ...

Mercato spostato in via Delcogliano, Ambrosone: "Accontentate le ... anteprima24.it

