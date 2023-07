Mercato – L’AZ chiede tempo per dare una risposta al Milan per Reijnders

(Di martedì 11 luglio 2023) L'AZ Alkmaar avrebbe chiestoalperunasull'offerta per il centrocampista Tijjani

... ci mettiamo in mare con la Speranza che la bussola del... Perché qui, con un Lukaku che vuole'Inter ma è del Chelsea e c'è ...è pronto a stringere per imbarcare il centrocampista dell'; noi,...All'improvviso arriva la scossa per ildella Lazio . Lo stallo delle trattative è stato troncato ...Sergej ha accettato'...infatti è tornata molto calda la pista che porta a Karlsson dell'. ......freschi nelle classe del club da poter reinvestire sula ...sula maggiore ragione se dovesse arrivare anche'addio ... classe 1998 che ha giocato'ultima stagione con la maglia dell'...