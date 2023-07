Mennea | il fratello | «Tilli non sa niente di lui | non è vero che è cresciuto senza scarpe»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 luglio 2023) Egregio direttore, lo scrivente Vincenzodi Pietro) le chiede di poter esercitare il diritto di rettifica L. 47/1948 e ss. modifiche, in quanto l’articolo riporta dichiarazioni, affermazioni contrarie alla verità, né il signorè depositario della verità o pretenderebbe di affermare dei fatti che non corrispondono alla realtà. 1) non èche Pietro era, solo perché lo ha appreso da articoli di giornali che anche loro per anni hanno detto delle falsità. Non èche che non aveva mezzi, di quali mezzi parlanon è dato sapere, se si riferisce alla pista, a Barletta la pista c’era ed era in materiale dell’epoca che esisteva in tutte le piste di atletica ...