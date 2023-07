Meloni senza soldi | cosa rischia di saltare con la manovra | dalle pensioni agli aumenti in busta paga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 luglio 2023) Neanche il tempo di avvicinarsi alla legge di Bilancio e già i conti non tornano. Quando mancano più di due mesi alla Nadef, che definirà ia disposizione per la, il governogià di dover rinunciare a diverse misure. In ballo ci sono tante spese inderogabili e tante promesse da mantenere: la conferma del to del cuneo fiscale, la riforma delle, quella del Fisco. Qualè destinato a, con i conti dell’esecutivo già in rosso. Ma? L’inflazione mette in crisiIl primo problema per Giorgiaè legato all’inflazione: l’aumento dei tassi determina, come spiega La Stampa, un’impennata del costo del debito pubblico. Parliamo di 10 miliardi nel ...