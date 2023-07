Meloni | la carta Dedicata a te in aiuto per il caro - carrello

...Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane laDedicata a te". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia,......Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane laDedicata a te'. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia,...... e in generale dal caro prezzi, oggi presentiamo la'Dedicata a te' per l'acquisto di beni di ... Lo dice in un messaggio sui social, la presidente del Coniglio, Giorgia.. Foto: ufficio ...

Carta Dedicata, Meloni: "Un aiuto alle famiglie per il caro-carrello" TGCOM

La premier Meloni durante la presentazione della misura ha aggiunto: «La carta va attivata entro il 15 settembre ed è un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà. Noi ci siamo e cerchiamo di ...(Adnkronos) – Arriva la carta ‘Dedicata a te’ che sarà disponibile dal 18 luglio. Le carte ”subito dopo, entro luglio, saranno attivabili” fino al 15 settembre e ”per evitare dispersioni verranno disa ...