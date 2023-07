Meloni incontra i militari italiani in Lettonia | “La politica italiana non sempre è all’altezza”

(Di martedì 11 luglio 2023) La premier Giorgia, nel suo viaggio in, ha rivolto un saluto al personale italiano schierato nell’ambito della missione Nato nella base militare di Camp Adazi. Nel suo breve discorso difficile non vedere un riferimento al momento complicato che sta passando la compagine di governo: “Mi sonoconsiderata una patriota, nel mio lavoro non c’è niente di più importante che rappresentare una nazione credibile e rispettata. Se oggi l’Italia è credibile lo si deve prevalentemente a voi. Sarò franca, so che nonle istituzioni italiane, lapuò essere sembrata ai vostri occhi. Ma vi dico anche che farò e faremo quanto umanamente possibile per noi perché possiate essere fieri di chi vi rappresenta”. L'articolo proviene da ...

militari italiani: 'Faremo di tutto affinché siate fieri di chi vi rappresenta' RIGA (Lettonia) - 'So che non sempre la politica italiana può essere sembrata ai vostri occhi all'...militari italiani: 'Faremo di tutto affinché siate fieri di chi vi rappresenta' VILNIUS (Lettonia) - 'So che non sempre la politica italiana può essere sembrata ai vostri occhi all'...'Danon una parola contro magistrati' 'Non mi pare che la presidente del Consiglio ... il testoposizioni molto diverse tra forze politiche, magistrati e avvocati IL NO DEI ...

Meloni incontra il premier lettone Karins: "Europa investa di più in sicurezza e difesa" | "Lavorare insieme per fermare l'immigrazione illegale" TGCOM

(Agenzia Vista) Lettonia, 10 luglio 2023 "So che non sempre la politica italiana può essere sembrata ai vostri occhi all'altezza. Ma vi dico anche che farò e faremo tutto quello che è umanamente poss ...Oggi il summit di Vilnius. Partenariati nel Mediterraneo per contrastare l'immigrazione Ieri Riga, Lettonia. Oggi e domani Vilnius, Lituania. Una tre giorni estera che consente alla premier Giorgia Me ...