Meloni apre a 500 mila lavoratori stranieri nel triennio | mai così tanti dal 2010 Ma gli ingressi per lavoro restano sotto la media Ue

(Di martedì 11 luglio 2023) Nel 2017 Giorgiaaccusava il governo Gentiloni di aver azzerato i decreti flussi per l’ingresso di, e di averli sostituiti con i migranti irregolari che nel frattempo sbarcavano sulle nostre coste. Per il terzo anno di fila l’Italia emanava un decreto flussi da appena 30permessi. Insufficienti rispetto alle esigenze delle nostre aziende e sempre più esiguo rispetto a quanti arrivavano via mare. Equazione imperdibile per chi già allora gridava al “blocco navale”. La teoria diè ovviamente rimasta indimostrabile, e tuttavia deve aver colpito nel segno visto che il centrosinistra di allora corse ai ripari affidando al ministro Marco Minniti di siglare il famigerato memorandum con la Libia, che sugli sbarchi ha avuto più effetto di quanto ne avrà qualunque decreto ...