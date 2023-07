Melissa Satta sfata il mito della discesa di Berrettini

(Di martedì 11 luglio 2023) Nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi i titoli delle testate che imputavano il momento no di Matteoalla sua relazione con. L’ex velina si è ritrovata a dover fronteggiare le critiche di tutti i leoni da tastiera che inveivano nei confronti del tennista colpevole di aver attraversato un momento no L'articolo

"una dea" a Wimbledon : così ha scritto nelle scorse ore un utente su Twitter. La showgirl italiana è stata avvistata sugli spalti del Centrale del celebre torneo inglese intenta a ...Commossa la compagna del tennista,, 37 anni, che ha assistito all'incontro. TOCCA A SINNER - Oggi il tifo e la passione degli italiani si trasferiscono su Jannik Sinner, 22 anni. Se ...Per provocare e far riflettere, anche a costo di finire sotto la doccia Matteo Berrettini preso di mira per essersi fidanzato con. E pure Jannik Sinner bersagliato per qualche momento ...

Berrettini ko ma tutta Wimbledon è distratta da Melissa Satta: "una dea" Tuttosport

LONDRA. Le italiane Francesca Schiavone e Roberta Vinci sono tra le prestigiose “vecchie glorie” invitate nella seconda settimana a Wimbledon insieme a Martina Navratilova, Kim Clijsters, Thomas Haas ...La showgirl ha catalizzato l'attenzione dei presenti, rubando la scena al compagno impegnato in campo nella sfida contro Alcarez ...