Meeting Rimini 2023 | programma completo e ospiti più attesi

(Di martedì 11 luglio 2023) "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile". Questo il titolo della 44esima edizione deldi, indal 20 al 25 agosto alla Fiera di. 5 giorni di incontri, dibattiti, mostre, spettacoli e iniziative culturali, trasmessa in diretta su più canali digitali e in più lingue. "Vogliamo mettere al centro dell'attenzione l'amicizia, i rapporti buoni e creativi, le relazioni positive e costruttive" ha spiegato il presidente della Fondazione, Bernhard Scholz. . Ilè stato presentato oggi presso l’Ambasciata della Santa Sede in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha confermato la sua presenza nella giornata conclusiva, venerdì 25 agosto.