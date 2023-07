Medvedev | il vertice Nato avvicina la Terza guerra mondiale

(Di martedì 11 luglio 2023) I risultati preliminari deldelladi Vilniusno la. Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. «L'Occidente, completamente impazzito, non poteva pensare ad altro. Prevedibilità ai massimi livelli, fino all’idiozia. È un vicolo cieco. Lasi», ha dichiarato, aggiungendo che...

