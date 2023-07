Medaglia di San Benedetto potentissima contro il male | cosa si nasconde nel suo simbolismo

(Di martedì 11 luglio 2023) E’ uno dei principali Sacramentali che accompagnano e proteggono la nostra vita spirituale. Chi la porta con sé, e chi, anche, la prega ogni giorno. Si tratta di un’importante preghiera al Santo alla quale è dedicata, e dall’altro lato, è importante per allontanare la presenza del maligno. La sua storia ed il suohanno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...di bronzo al "Campionato Italiano", Arianna Giordani, terza classificata domenica scorsa al "Gran Premio Sinergas spaFelice 1893 Banca Popolare" di Massa Finalese (MO), Asia Rabbia, ...... "Arturo" poi decorato cond'argento, Ermes Solari, "Griso" e l'osovano Vito Riolino. ... alle ore 17.30, a Paluzza presso salaGiacomo verrà proiettato il film di animazione Anna Frank e ...Annata straordinaria per le ragazze under 13 dell'AsdPio X Pallavolo di Loano, che dopo aver ottenuto il titolo di vice campioni provinciali Fipav e quello di campioni provinciali e regionali Csi, per il secondo anno consecutivo si sono classificate ...

La medaglia di San Benedetto, un'arma per la buona battaglia La Nuova Bussola Quotidiana

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A 74 anni ha accettato l’offerta di rinnovo quinquennale che la franchigia del Texas gli ha messo sotto al naso, convincendolo che la scelta migliore fosse quella di continuare ad allenare ...