Mboula colpo in attacco del Verona In arrivo anche Saponara

(Di martedì 11 luglio 2023) Inizia con un innesto inil mercato delche si assicura lo spagnolo Jordi, 24 anni, esterno offensivo del Maiorca. Ma non finisce qui perché i gialloblù stannoper annunciare il trequartista Riccardoche si è appena svincolato dalla Fiorentina. CHI ÈClasse 1996, Jordiè un attaccante esterno che ama partire dalla fascia destra per poi accentrarsi e puntare verso la porta. Nella stagione appena trascorsa ha giocato in prestito al Racing Santander, in seconda divisione, con cui ha collezionato 35 presenze e 6 reti. Tornato al Maiorca, ha trovato l’accordo per la rescissione del contratto firmando un triennale con ilche lo acquista a titolo definitivo, mentre gli spagnoli conservano il 10% ...

... in arrivo Jordi, attaccante classe 1999 proveniente dal Maiorca: per lui un contratto triennalein attacco per il nuovo Verona di Marco Baroni: in arrivo dal Maiorca Jordi, ...... il classe 2000 ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.16.57 - Jordiè arrivato a ... Il club biancoceleste non sarebbe interessato all'esperto difensore.15.45 -in entrata del ...... in arrivo Jordi, attaccante classe 1999 proveniente dal Maiorca: per lui un contratto triennalein attacco per il nuovo Verona di Marco Baroni: in arrivo dal Maiorca Jordi, ...

Verona, colpo in attacco: è fatta per Mboula Calcio in Pillole

Inizia da Jordi Mboula il calciomercato dell’Hellas Verona targata Marco Baroni, scopriamo chi è lo spagnolo ex Maiorca è atterrato in città ...Calciomercato Verona 2023/2024, acquisti e cessioni: il club veneto potrebbe perdere il suo capitano Faraoni, destinato a passare ...