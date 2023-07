‘Maurizio racconta…’ | la forza delle idee e un nuovo segreto per la rinascita dell’atletica italiana

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 7,5Atleta della settimana (uomo): Matteo Manassero (golf)Atleta della settimana (donna): Gaia Realini (ciclismo) Dopo l’abbuffata dei Giochi Europei di Cracovia, la settimana appena conclusa è stata piuttosto di transizione per la grande maggioranzadiscipline olimpiche. Tuttavia, il Bel Paese si è distinto soprattutto nelle competizioni giovanili continentali e mondiali, il che fa ben sperare per il futuro a cominciare dai Giochi di Los Angeles 2028. Nuoto, mountain bike, pesistica e canoa gli sport dove abbiamo dimostrato di godere di ottima salute, con diversi giovani talenti sugli scudi. Spiccano il primo posto nel medagliere finale agli Europei juniores di nuoto a Belgrado, con 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi; il terzo ai Mondiali di canoa velocità junior/under 23 disputati ad Auronzo di Cadore con 5 ...