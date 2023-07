(Di martedì 11 luglio 2023) L’occasione è vicina. Già alla fine di questa settimana, una volta tornata in Italia, Giorgiapotrebbe salire al Colle per informare il capo dello stato sulle decisioni del vertice Nato a Vi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...si considera cheè atterrato questa mattina da Asuncion, capitale del Paraguay, e come prima cosa ha partecipato ai funerali di Stato di Arnaldo Forlani questa mattina all'Eur. Il...... dopo due giorni di (consapevole e non casuale)sullo scontro tra governo e magistratura. ... ma adesso il disegno è sul tavolo di Sergio: "Il presidente della Repubblica - ci spiega ...Si tratta insomma di tempi normalissimi viene assicurato se si considera chee' ... Quanto durera' ancora ildi Meloni Da settimane e' in ostaggio delle inchieste, degli scandali e ...

Mattarella in silenzio in attesa che Meloni pronunci parole distensive sui pm Il Foglio

Il Quirinale per ora non interviene sullo scontro fra il governo e la magistratura. La premier potrebbe salire al Colle nel fine settimana con la scusa del vertice Nato. E intanto il ddl Nordio attend ...Non parla, Giorgia Meloni. Preferisce il silenzio e dire qualcosa sulle grane del governo solo “alla fine del vertice Nato di Vilnius”, come ha fatto sapere ieri ai cronisti che l’hanno seguita a Riga ...