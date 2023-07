Marta Fascina sfrattata da Arcore | “Deve lasciare Villa San Martino entro tre mesi”

(Di martedì 11 luglio 2023)via da. L’onorevole di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi dovràSan90 giorni. L’indiscrezione lanciata ieri da Dagospia trova conferma, secondo Repubblica, in “ambienti importanti di Forza Italia”. Dopo la morte dell’ex premier, dunque, si apre un nuovo importante capitolo, anche dal punto di vista politico. “non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza”, è il ragionamento attribuito a un alto dirigente del partito. “I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E, nel partito,non simeravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”. Intanto secondo alcuni ...

Sfratto a Marta Fascina: deve lasciare Arcore entro tre mesi la Repubblica

