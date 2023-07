Marocco richiama l’ambasciatore in Svezia

(Di martedì 11 luglio 2023) Ilhato il suo ambasciatore inKar Medrek dopo che una copia del Corano è stata bruciata a Stoccolma, condannando il gesto come “offensivo e irresponsabile”. Lo annuncia un comunicato stampa ufficiale diffuso nella notte del 29 Giugno. L’autore di questo gesto è un iracheno di 37 anni fuggito dal suo Paese. “Il governo svedese, ancora una volta, ha autorizzato una manifestazione durante la quale è stato bruciato il sacro Corano davanti a una moschea di Stoccolma”, si rammarica il ministero degli Esteri marocchino. “Questo nuovo atto offensivo e irresponsabile ignora i sentimenti di oltre un miliardo di musulmani, in questo periodo sacro del grande pellegrinaggio alla Mecca e della festa benedetta di Eid Al-Adha”, lamenta. “Di fronte a queste provocazioni ripetute, commesse sotto lo sguardo compiaciuto del ...

Il Marocco ha richiamato il suo ambasciatore in Svezia Kar Medrek dopo che una copia del Corano è stata bruciata a Stoccolma, condannando il gesto come “offensivo e irresponsabile”. Lo annuncia un com ..."Atto islamofobico": la Svezia ha condannato ufficialmente il rogo del Corano. Ma non rinuncerà alla libertà d'espressione ...