Maria De Filippi cambia le date d’inizio di Uomini e Donne e Amici | il motivo dietro la decisione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 11 luglio 2023)Deha sorpreso il pubblico dialterando la data di inizio di entrambe le trasmissioni, mala scelta della nota conduttrice televisiva si cela unben preciso che ha già iniziato a far discutere. Quali novità e sorprese ci riserveranno i due programmi di punta di Canale 5?: lee le ragioni dell’anticipazione I telespettatori dei programmi di successo diDesaranno felici di sapere che i loro reality preferiti torneranno presto sul piccolo schermo. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni per la nuova stagione die ...