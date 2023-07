Marenia Il litorale pisano torna ad animarsi per le sere d’estate

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 luglio 2023) Parte sabato 15 luglio il cartellone di eventi per l’estate 2023 chead animare ilcon i numerosi appuntamenti di “NonSoloMare”, promossa dal Comune di Pisa. Tante le serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutte a ingresso gratuito, che compongono la rassegna estiva sultra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. A presentare il cartellone di eventi stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Alessandro Carugini, Tiziana Cocchi per la Camera di Commercio di Pisa, Lorenzo Bani presidente del Parco Regionale di San Rossore, Gabriele Vannucci per Tirrenica Mobilità, Luca Ravagni per Confcommercio ...