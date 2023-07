Marco Mazzoli svela se dopo la vittoria all’Isola 17 parteciperà ad altri reality | poi aggiunge | “Una cosa interessante che nessuno sa è che…”

(Di martedì 11 luglio 2023)ha vinto la diciassettesima edizione de l‘Isola dei Famosi.i festeggiamenti, durati un’eternità, è tornato alla vita di tutti i giorni. Difficile rimettersi in carreggiata,aver sofferto la fame, il freddo, la stanchezza fisica e psicologica. Sul suo profilo Instagram hato, senza peli sulla lingua,ne pensa dell’esperienza fatta e se la rifarebbe mai. “Assolutamente no“, ha detto categorico. Prima di tutto ha spiegato che a convincerlo a partire, è stato il suo compagno di avventura, poi infortunato, Paolo Noise: Sono qui a rispondere un po’ a tutte le domande che mi sono state fatte in questi giorni, ma anche per sfatare alcuni miti perché ovviamente c’è sempre qualcuno, qualche hater, che deve inventarsi delle minchi*te che non hanno veramente ...

Pamela Camassa è considerata la vincitrice morale de 'L'Isola dei Famosi' (che ha visto trionfare), grazie alla sua grinta e alla sua schiettezza. In Honduras si è dimostrata una vera amazzone e a 'Gente' ha scherzato sulla sua nuova forma fisica: 'In Honduras ho perso otto chili, ...Leggi Anche 'Isola dei famosi', lettera dial reality: 'Ora sono un uomo diverso' 'L'Isola mi manca, non me l'aspettavo' Di certo il reality non è stato una passeggiata (......Ultimamente alcuni "movimenti" sospetti hanno portato qualcuno a pensare che ci fosse tra [...] Il modello ha parlato della sua esperienza da "naufrago" nella trasmissione vinta da, ...

Malore per Marco Mazzoli durante la diretta radio: Mai provato tanto ... Fanpage.it

Helena Prestes, 33 anni, è tornata dall'Honduras, più forte che mai. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, la modella ha dichiarato di aver capito di amare ...L'ex naufraga ha dichiarato di essere dimagrita di otto chili durante il reality Pamela Camassa è considerata la vincitrice morale de "L'Isola dei Famosi" (che ha visto trionfare Marco Mazzoli), grazi ...