Marco Mazzoli | la verità dopo l' Isola dei Famosi | «Ecco perché ho vinto»

Pamela Camassa è considerata la vincitrice morale de 'L'Isola dei Famosi' (che ha visto trionfare), grazie alla sua grinta e alla sua schiettezza. In Honduras si è dimostrata una vera amazzone e a 'Gente' ha scherzato sulla sua nuova forma fisica: 'In Honduras ho perso otto chili, ...Leggi Anche 'Isola dei famosi', lettera dial reality: 'Ora sono un uomo diverso' 'L'Isola mi manca, non me l'aspettavo' Di certo il reality non è stato una passeggiata (......Ultimamente alcuni "movimenti" sospetti hanno portato qualcuno a pensare che ci fosse tra [...] Il modello ha parlato della sua esperienza da "naufrago" nella trasmissione vinta da, ...

Marco Mazzoli dopo l'isola: Non farò mai altri reality. La vittoria ... Fanpage.it

Con un post su Instagram il nostro Marco ha deciso di rispondere senza peli sulla lingua alle domande più frequenti e alle supposizioni degli haters ...Marco Mazzoli ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi, confessando che non farebbe nessun altro reality e di aver partecipato ...